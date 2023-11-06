ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В страшной аварии в Харьюмаа погибли мужчина и семилетний ребенок. Еще двое детей доставлены в больницу

„Сегодня в 16:40 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Куусалу, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате аварии погибли мужчина, управлявший легковым автомобилем, и сидевший за ним семилетний ребенок. Двое других детей, находившихся в машине, были доставлены в больницу для медицинского обследования“, - сообщил глава службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

„Управлявший грузовиком мужчина ехал один, в результате столкновения он не пострадал“, - добавил представитель полиции.

Для выяснения всех обстоятельств и причин ДТП возбуждено уголовное дело.



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