Эстонский производитель грузовых велосипедов подал заявление о банкротстве(5)
Эстонская фирма по производству грузовых велосипедов 3 ноября подала в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве, пишет rus.err.ee.
Основатель Hagen Bikes Каспар Пеэк пояснил, что предприятию не удалось заключить запланированные договоры с найденными инвесторами.
По его словам, руководство нашло инвесторов, чьи средства вместе с прогнозируемым крупным заказом обеспечили бы предприятию устойчивость.
„К сожалению, заказчик разбил заказ на части и не пожелал подтвердить общий объем заказа до поставки первой части, что не позволило заключить с инвесторами запланированные соглашения. Руководство также общалось с различными банками, однако факторинг и другие финансовые услуги не могли быть использованы в достаточном объеме до официального подтверждения общего объема крупного заказа“, – добавил Пеэк.
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