Эстонский производитель грузовых велосипедов подал заявление о банкротстве

Основатель Hagen Bikes Каспар Пеэк пояснил, что предприятию не удалось заключить запланированные договоры с найденными инвесторами.

По его словам, руководство нашло инвесторов, чьи средства вместе с прогнозируемым крупным заказом обеспечили бы предприятию устойчивость.

„К сожалению, заказчик разбил заказ на части и не пожелал подтвердить общий объем заказа до поставки первой части, что не позволило заключить с инвесторами запланированные соглашения. Руководство также общалось с различными банками, однако факторинг и другие финансовые услуги не могли быть использованы в достаточном объеме до официального подтверждения общего объема крупного заказа“, – добавил Пеэк.

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