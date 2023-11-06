Экономика
06.11.2023, 17:15

Эстонский производитель грузовых велосипедов подал заявление о банкротстве

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Каспар Пеэк, основатель Hagen Bikes AS
Каспар Пеэк, основатель Hagen Bikes AS
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Эстонская фирма по производству грузовых велосипедов 3 ноября подала в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве, пишет rus.err.ee.

Основатель Hagen Bikes Каспар Пеэк пояснил, что предприятию не удалось заключить запланированные договоры с найденными инвесторами.

По его словам, руководство нашло инвесторов, чьи средства вместе с прогнозируемым крупным заказом обеспечили бы предприятию устойчивость.

„К сожалению, заказчик разбил заказ на части и не пожелал подтвердить общий объем заказа до поставки первой части, что не позволило заключить с инвесторами запланированные соглашения. Руководство также общалось с различными банками, однако факторинг и другие финансовые услуги не могли быть использованы в достаточном объеме до официального подтверждения общего объема крупного заказа“, – добавил Пеэк.

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