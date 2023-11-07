Вместо CatHouse построят высотный жилой дом. Руководство клуба: „Не думайте, что если мы закроемся, то артистов вы больше не увидите“(12)
На месте CatHouse возведут многоэтажный жилой дом. В руководстве клуба не исключают, что в этом случае его двери могут закрыться навсегда. Что известно на данный момент – в материале RusDelfi.
На прошлой неделе застройщик Elon OÜ объявил международный конкурс архитектурных идей, предназначенный для выявления наилучшего проекта по возведению многоэтажного жилого дома на улице Тарту мнт 17.
В руководстве клуба CatHouse признались, что о конкурсе прочитали в новостях, хотя о планах воздвигнуть высотное здание на месте клуба известна им уже давно. „Этот проект идет уже лет пять-шесть, если не больше“ (Городская управа Таллинна распорядилось о начале детальной планировки еще в 2016 году – прим. ред.), – рассказал управляющий концертной площадкой CatHouse. Он также добавил, что соглашение с владельцем недвижимости предполагает предварительное уведомление о завершении договора, но до сих пор такого уведомления не поступало, поэтому клуб продолжает работать в обычном режиме.