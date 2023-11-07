Вместо CatHouse построят высотный жилой дом. Руководство клуба: „Не думайте, что если мы закроемся, то артистов вы больше не увидите“

В руководстве клуба CatHouse признались, что о конкурсе прочитали в новостях, хотя о планах воздвигнуть высотное здание на месте клуба известна им уже давно. „Этот проект идет уже лет пять-шесть, если не больше“ (Городская управа Таллинна распорядилось о начале детальной планировки еще в 2016 году – прим. ред.), – рассказал управляющий концертной площадкой CatHouse. Он также добавил, что соглашение с владельцем недвижимости предполагает предварительное уведомление о завершении договора, но до сих пор такого уведомления не поступало, поэтому клуб продолжает работать в обычном режиме.