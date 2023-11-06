06.11.2023, 17:40
Департамент охраны памятников старины взял слово: о сносе Горхолла не может быть и речи(9)
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План Таллиннской городской управы снести стоящий возле моря Горхолл и построить на его месте что-то совершенно новое реализовать на каких-либо законных основаниях невозможно, считают руководитель отдела строительного наследия Департамента охраны памятников старины Анита Стауб и советник-аналитик Лаура Ингерпуу.
„Таллиннский городской холл – это шедевр эстонской архитектуры ХХ века, который в 1999 году был признан памятником культуры. Здание имеет важное культурное и городское значение. Поскольку строение является памятником, то его нельзя снести, для этого необходимо вывести его из-под охраны“, — рассказала Forte Анита Стауб.