Департамент охраны памятников старины взял слово: о сносе Горхолла не может быть и речи

„Таллиннский городской холл – это шедевр эстонской архитектуры ХХ века, который в 1999 году был признан памятником культуры. Здание имеет важное культурное и городское значение. Поскольку строение является памятником, то его нельзя снести, для этого необходимо вывести его из-под охраны“, — рассказала Forte Анита Стауб.

Исключение из списка охраняемых объектов теоретически возможно и осуществляется на определенных юридических основаниях, но одной очень четкое предпосылкой является то, что речь не идет об объекте культурной ценности. Но в случае с Горхоллом как раз таки идет.