Умер бывший член Рийгикогу и политик Андо Лепс

В 1960–1995 годах Андо Лепс работал на нескольких должностях в системе МВД Эстонской ССР, а в конце 1980-х — начале 1990-х годов был членом Бюро по борьбе с преступностью Эстонской ССР.

Лепс являлся членом Государственной комиссии по расследованию репрессивной оккупационной политики с момента ее создания в 1992 году до завершения ее деятельности в 2005 году. Лепс также был первым, кто раскрыл секретные данные о преступности в СССР.

В 1993–2005 годах Лепс был депутатом Рийгикогу, а в 1993–1996, 1999–2002 и 2006–2013 годах - членом административного совета района Нымме города Таллинна.

В 2004 году Лепс был удостоен ордена Белой звезды V степени. В 2015 году за многолетнюю выдающуюся деятельность в качестве ученого-правоведа и политика Лепс получил Таллиннскую Ратушную медаль, которая сопровождала звание почетного горожанина.

Лепс не дожил 2 дня до своего 88-летия.

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