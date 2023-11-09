Объявленный в розыск по подозрению в тяжком преступлении мужчина сам явился в полицию

В четверг, 2 ноября, в 13:50 возле автобусной остановки „Лийва“ на Рижском шоссе в Пярну между двумя мужчинами произошел словесный и физический конфликт. 32-летний мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Другой мужчина покинул место происшествия.

„Полиция на данный момент собрала доказательства, которые указывают на то, что есть основания подозревать 22-летнего Данеро Монака в нанесении телесных повреждений 32-летнему мужчине“, - заявила представитель Пярнуского отделения полиции Анна Кристийна Лятт.

В четверг, 9 ноября, во второй половине дня пресс-служба полиции сообщила, что подозреваемый задержан.

„Мужчина сам сегодня утром пришел в Пярнуское отделение полиции и мы его задержали как подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений“, - сказала Анна Кристийна Лятт.

„В ходе расследования уголовного дела мы выясним все обстоятельства произошедшего в тот день на автобусной остановке. Просим помощи свидетелей. Всех, кто видел 2 ноября конфликт двух мужчин на автобусной остановке Лийва, мы просим связаться с полицией по адресу электронной почты kati.vaher@politsei.ee „ - добавила она.

„Причинение тяжких телесных повреждений ни в коем случае не является правильным разрешением ситуации. В течение 48 часов после задержания мы решим, будет ли прокуратура ходатайствовать в уездном суде об аресте подозреваемого“, - сказала прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийза Соммер.

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