ЧП и криминал
06.11.2023, 13:50

На выходных по Ласнамяэ прошла волна взломов и краж из автомобилей

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Как сообщила Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны, на минувших выходных в столичном районе Ласнамяэ зарегистрировано несколько взломов автомобилей и краж из них.

3 ноября в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Пунане злоумышленники разбили боковое стекло автомобиля, проникли в салон и украли несколько вещей общей стоимостью 1350 евро.

4 ноября в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Коорти украли четыре покрышки вместе с дисками от автомобиля Mercedes-Benz. Ущерб от преступления составил около 2500 евро.

4 ноября в полицию сообщили, что в Пирита на улице Казе у автомобиля преступники разбили заднее стекло и украли два строительных рабочих инструмента стоимостью 400 евро.

5 ноября в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Пунане злоумышленники разбили окно автомобиля и украли из салона рабочий инструмент стоимостью 4 000 евро.

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