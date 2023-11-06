Еврокомиссия переведет сегодня Эстонии более 200 млн евро

Целью Фонда восстановления является укрепление экономической, социальной и территориальной сплоченности ЕС путем повышения устойчивости, готовности к кризису, адаптивности и потенциала экономического роста государств-членов; смягчение социальных и экономических последствий кризиса; поддержка „зеленого“ и цифрового поворота и содействие созданию новых качественных рабочих мест.

„Я рад, что к сегодняшнему дню изменения плана утверждены, и мы можем сосредоточиться на реализации запланированных реформ и инвестиций“, - сказал Вырклаэв. В общей сложности за весь период действия плана восстановления Эстония сможет использовать почти 1 млрд. евро. По словам Вырклаева, инвестиции усилят конкурентоспособность эстонских предприятий и откроют новые возможности для экспорта.

Первоначальный план восстановления был утвержден осенью 2021 года, но затем в него были внесены изменения, обусловленные сокращением объемов поддержки, нарушением цепочек поставок, высокой инфляцией и энергетическим кризисом. Цель заключалась в том, чтобы согласовать изменения, в которых приоритет отдавался бы наиболее важным потребностям - конкурентоспособности предприятий, „зеленой“ реформе, переходу на цифровые технологии как в общественном, так и в частном секторах, а также энергетической безопасности.

„Поскольку средства по плану восстановления выделяются после того, как выполнены согласованные мероприятия, мы уже сделали значительный вклад в обеспечение более конкурентоспособного и устойчивого будущего. Так, мы инвестировали 74 млн. евро в улучшение электрических сетей, 76 млн. евро в целостную реконструкцию многоквартирных домов и утепление небольших домов. Мы также инвестировали 100 млн. евро для привлечение капитала на развитие новых „зеленых“ технологий в таких стратегических отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и логистика, а также химическая промышленность“, - добавил Вырклаев.

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, выплачиваемая сумма станет существенной финансовым вливанием в экономику Эстонии, что отражает прогресс Эстонии в проведении ряда важных реформ и инвестиций в области энергетики, „зеленого“ и цифрового поворота, рынка труда, здравоохранения и долгосрочного ухода, инноваций и транспорта.

В Таллинне пройдет годовая конференция Фонда восстановления

Сегодня в Таллинне состоится ежегодная конференция Фонда восстановления, на которой вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис вручит премьер-министру Кайе Каллас символический конверт и вместе с премьер-министром, помимо двусторонней встречи, примет участие в дебатах по экономике и конкурентоспособности.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сказал: „Мне очень приятно находиться сегодня в Таллинне и обсудить, как Фонд восстановления и повышения устойчивости поможет государствам-членам построить более конкурентоспособную и устойчивую экономику. Эстония со своим амбициозным планом восстановления именно это и делает. В знак признания проделанной в Эстонии работы Комиссия сегодня выплачивает стране 238,5 млн. евро. Благодаря своим реформам и инвестициям Эстония способствовала „зеленому повороту“, инвестировала в „зеленые“ навыки, развила и без того впечатляющую цифровую инфраструктуру и услуги, а также поддержала занятость молодежи и систему здравоохранения первичного уровня“.

Премьер-министр Кая Каллас добавила: „Самые важные решения сейчас - это те, которые мы принимаем для будущего Эстонии. Первый платеж Плана восстановления в размере 238,5 млн. евро будет направлен на финансирование стратегически важных для страны проектов. Мы будем развивать оффшорные ветряные электростанции, повышать энергетическую безопасность предприятий, строить проект Rail Baltic. Поддержка будет оказана и местной жизни, например, в Вильянди будет построена новая больница и медицинский центр“. По словам Каллас, это лишь несколько примеров того, что будет сделано с помощью Фонда восстановления.

30 июня 2023 года Эстония подала в Комиссию первое ходатайство на получение средств Фонда восстановления и повышения устойчивости. 22 сентября 2023 года Комиссия дала положительную предварительную оценку ходатайству Эстонии. Положительное заключение Комитета Совета по экономическим и финансовым вопросам дало зеленый свет для принятия Комиссией окончательного решения о выделении средств.

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