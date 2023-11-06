06.11.2023, 12:55
Вечеринка закончилась поножовщиной: ранены два человека(1)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В субботу, 4 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Рапламаа.
В волости Кохила в частном доме 53-летний мужчина в ходе совместного употребления алкоголя ударил ножом 33-летнего мужчину и 43-летнего мужчину. 33-летний мужчина был тяжело ранен и доставлен в больницу. 43-летний мужчина получил легкие ранения.
Полиция задержала 53-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. Все более точные обстоятельства случившегося выясняются. Расследование ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
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