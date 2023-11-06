ЧП и криминал
06.11.2023, 12:55

Вечеринка закончилась поножовщиной: ранены два человека

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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В субботу, 4 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Рапламаа.

В волости Кохила в частном доме 53-летний мужчина в ходе совместного употребления алкоголя ударил ножом 33-летнего мужчину и 43-летнего мужчину. 33-летний мужчина был тяжело ранен и доставлен в больницу. 43-летний мужчина получил легкие ранения.

Полиция задержала 53-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. Все более точные обстоятельства случившегося выясняются. Расследование ведется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

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