Где в Эстонии будут меньше платить за тепло и почему не повезло Нарве? Отвечает эксперт

В текущем отопительном сезоне жители некоторых регионов Эстонии могут рассчитывать на уменьшение сумм в своих счетах за отопление по сравнению с предыдущим годом, согласно ценам, согласованным Департаментом Конкуренции. Это позитивное прогнозируемое изменение связано с рядом факторов, которые влияют на цены на тепло в стране.По данным Департамента Конкуренции, на 31 октября 2023 года средняя цена на отопление в Эстонии составляла 8,25 цента за киловатт-час (кВтч), без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Год назад, в октябре 2022 года, средняя цена на отопление в стране была 9,46 цента за кВтч. Это свидетельствует о значительном снижении цен на отопление на протяжении года.Проанализируем изменения цен в нескольких крупных городах Эстонии:

1. В столице Эстонии, Таллинне, стоимость отопления сейчас 7,90 центов за кВтч, в то время как год назад она была 9,71 центов за кВтч.

2. В Пярну цена на отопление в текущем сезоне составила 9,54 цента за кВтч, что существенно больше, чем 5,33 центов за кВтч, которые были год назад.

3. В Тарту цена на отопление немного повысилась с 7,83 центов за кВтч (год назад) до 8,58 центов за кВтч.

Эти данные показывают, что стоимость сильно варьируется и зависит от конкретного региона. Например, было существенное увеличение стоимости отопления в Нарве - с 3,98 центов за кВтч в прошлом октябре (была самой низкой ценой в Эстонии) до 7,33 центов за кВтч уже в этом году (увеличение связано с более дорогим производством тепловой энергии). В столичном районе Падрику отопление сильно снизилось - с 18,12 центов за кВтч (год назад) до 10,59 центов за кВтч, снизилось и в Няпи (под Раквере) - с 21,13 центов за кВтч (год назад) до 12,77 центов за кВтч