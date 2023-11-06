Где в Эстонии будут меньше платить за тепло и почему не повезло Нарве? Отвечает эксперт
Руководитель образовательного проекта Enerhack, доктор наук в области энергетики Игорь Крупенский поделился прогнозом относительно цен на отопление грядущей зимой.
В текущем отопительном сезоне жители некоторых регионов Эстонии могут рассчитывать на уменьшение сумм в своих счетах за отопление по сравнению с предыдущим годом, согласно ценам, согласованным Департаментом Конкуренции. Это позитивное прогнозируемое изменение связано с рядом факторов, которые влияют на цены на тепло в стране.По данным Департамента Конкуренции, на 31 октября 2023 года средняя цена на отопление в Эстонии составляла 8,25 цента за киловатт-час (кВтч), без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Год назад, в октябре 2022 года, средняя цена на отопление в стране была 9,46 цента за кВтч. Это свидетельствует о значительном снижении цен на отопление на протяжении года.Проанализируем изменения цен в нескольких крупных городах Эстонии:
1. В столице Эстонии, Таллинне, стоимость отопления сейчас 7,90 центов за кВтч, в то время как год назад она была 9,71 центов за кВтч.
2. В Пярну цена на отопление в текущем сезоне составила 9,54 цента за кВтч, что существенно больше, чем 5,33 центов за кВтч, которые были год назад.
3. В Тарту цена на отопление немного повысилась с 7,83 центов за кВтч (год назад) до 8,58 центов за кВтч.
Эти данные показывают, что стоимость сильно варьируется и зависит от конкретного региона. Например, было существенное увеличение стоимости отопления в Нарве - с 3,98 центов за кВтч в прошлом октябре (была самой низкой ценой в Эстонии) до 7,33 центов за кВтч уже в этом году (увеличение связано с более дорогим производством тепловой энергии). В столичном районе Падрику отопление сильно снизилось - с 18,12 центов за кВтч (год назад) до 10,59 центов за кВтч, снизилось и в Няпи (под Раквере) - с 21,13 центов за кВтч (год назад) до 12,77 центов за кВтч
Исходя из данных стоимости отопления в разных регионах Эстонии, можно сделать вывод, что самые низкие цены для потребителей наблюдаются в больших городах, если источником отопления является древесная щепа (то есть местное топливо). Дальше же следуют небольшие города и посёлки, в которых котельные сжигают или природный газ или сланцевое масло для производства тепловой энергии. Например, в Костивере (под Таллинном) жители платят 16,37 центов за кВтч (больше чем в 2 раза, чем в столице!).По словам экспертов, домашнее топливо позволяет держать на низком уровне стоимость отопления в некоторых регионах Эстонии. В первую очередь стабильная поставка древесной щепы от местных производителей играет важную роль в поддержании низких цен. Неустойчивая ситуация на рынке энергоресурсов в прошлом году, вызванная геополитическими конфликтами, привела к росту цен на природный газ.Кроме того, погодные условия также влияют на стоимость отопления. В прошлом году отопительный сезон был относительно теплым, что уменьшило спрос на отопление и снизило цены на древесную щепу. В этом году Европейское агентство по климату Copernicus прогнозирует более теплую зиму, что также может способствовать снижению затрат на отопление.