Лишенные лицензии на деятельность кредитные учреждения обещают выполнить все свои обязательства перед инвесторами и клиентами
Решение Финансовой инспекции об отзыве лицензий кредитных и ипотечных кредиторов и посредников у AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ означает, что эти компании не смогут продолжать свою деятельность в качестве кредиторов и выдавать новые кредиты, но должны будут продолжать выполнять свои договорные обязательства.
„Кредитный портфель Ühisraha около 9 млн евро, и все деньги, привлеченные от инвесторов, обеспечены кредитами и другими активами, - пояснила Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ. - Инвесторы получат все деньги обратно в соответствии с договорами, Kreditex и Ühisraha являются платежеспособными предприятиями и выполняют свои обязательства перед партнерами. Заемщики могут и должны продолжать выполнять свои обязательства перед AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ в соответствии с договорами, никаких препятствий для этого нет“.
„Обязательства Ühisraha OÜ как кредитного посредника покрываются активами со средним сроком погашения два года, поэтому нам необходимо адаптироваться к новой ситуации и составить точные планы, как компания сможет выполнять свои обязательства в свете решения Финансовой инспекции, - сказала Екатерина Розенштраух. - Несмотря на то, что мы считаем решение Финансовой инспекции неправомерным, а признание лицензии недействительной - несоразмерным, мы будем действовать на основании принятого решения: не будем выдавать новых кредитов и выполним свои договорные обязательства перед сторонами“.
„У компании Kreditex нет кредитных договоров, требующих наличия лицензии, - пояснил Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS. - Мы исходим из того, что заемщики будут продолжать выполнять свои обязательства, что позволит Kreditex и Ühisraha делать то же самое. Мы являемся надежным партнером для всех наших партнеров и останемся им, несмотря на решение Финансовой инспекции“.
Решение Финансовой инспекции
Финансовая инспекция Эстонии 31октября аннулировала разрешение на деятельность по посредничеству в кредитовании и посредничеству в ипотечном кредитовании для компаний Kreditex AS и Ühisraha OÜ .
Инспекция установила, что модель управления компаниями Kreditex AS и Ühisraha OÜ была фиктивной и что фактически упомянутыми компаниями осуществлял теневое руководство Алексей Кипрушенков, который ранее в рамках надзорного производства был признан Инспекцией непригодным для работы в финансовом секторе.
Член правления Финансовой инспекции Сийм Таммер отметил, что финансовый сектор должен быть надежным и прозрачным и в это должны вносить свой вклад все игроки финансового рынка.
„AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ создали фиктивную модель управления и держали Финансовую инспекцию в неведении относительно их реального управления. Соответствующие компании управлялись теневым руководителем, который ранее был признан Финансовой инспекцией не соответствующим требованиям для работы в финансовом секторе. Когда такая ситуация обнаруживается, это приводит к отзыву разрешения на деятельность. AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ потеряли всяческое доверие как в глазах финансового надзора, так и в контексте всего финансового сектора“, - сказал Таммер.
Исходя из решения Финансовой инспекции, AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ больше не могут оказывать услуги, требующие лицензирования.
Список кредиторов и кредитных посредников, действующих на основании разрешения, выданного Финансовой инспекцией, можно найти на сайте надзорного органа в регистре участников рынка.
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