Лишенные лицензии на деятельность кредитные учреждения обещают выполнить все свои обязательства перед инвесторами и клиентами

„Кредитный портфель Ühisraha около 9 млн евро, и все деньги, привлеченные от инвесторов, обеспечены кредитами и другими активами, - пояснила Екатерина Розенштраух, член правления Ühisraha OÜ. - Инвесторы получат все деньги обратно в соответствии с договорами, Kreditex и Ühisraha являются платежеспособными предприятиями и выполняют свои обязательства перед партнерами. Заемщики могут и должны продолжать выполнять свои обязательства перед AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ в соответствии с договорами, никаких препятствий для этого нет“.

„Обязательства Ühisraha OÜ как кредитного посредника покрываются активами со средним сроком погашения два года, поэтому нам необходимо адаптироваться к новой ситуации и составить точные планы, как компания сможет выполнять свои обязательства в свете решения Финансовой инспекции, - сказала Екатерина Розенштраух. - Несмотря на то, что мы считаем решение Финансовой инспекции неправомерным, а признание лицензии недействительной - несоразмерным, мы будем действовать на основании принятого решения: не будем выдавать новых кредитов и выполним свои договорные обязательства перед сторонами“.

„У компании Kreditex нет кредитных договоров, требующих наличия лицензии, - пояснил Константин Эсолайнен, член правления AB Kreditex AS. - Мы исходим из того, что заемщики будут продолжать выполнять свои обязательства, что позволит Kreditex и Ühisraha делать то же самое. Мы являемся надежным партнером для всех наших партнеров и останемся им, несмотря на решение Финансовой инспекции“.

Решение Финансовой инспекции

Финансовая инспекция Эстонии 31октября аннулировала разрешение на деятельность по посредничеству в кредитовании и посредничеству в ипотечном кредитовании для компаний Kreditex AS и Ühisraha OÜ .