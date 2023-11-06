Скрывшийся с места аварии водитель BMW сам пришел в полицию(4)
В воскресенье врезавшийся в фургон и сбежавший с места происшествия водитель BMW сегодня утром пришел в отделение полиции, чтобы объяснить случившееся.
В воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту поблизости от Пильдикюла произошло ДТП, где автомобиль BMW на большой скорости врезался сзади в фургон, в результате чего обе машины отклонились с дороги направо.
„В BMW было три человека, один из которых пострадал. В фургоне в момент аварии находилось два человека“, - сказал полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Геррит Пунгас.
„Водитель BMW сбежал с места происшествия, сейчас его ищут, и состояние его здоровья неизвестно“, - добавил он.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, управлявший BMW 19-летний молодой человек сегодня утром сам пришел в отделение полиции и дал первоначальные объяснения относительно случившегося.
По словам молодого человека, он сбежал с места происшествия из-за шокового состояния.
Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начинают уголовное делопроизводство.
О состоянии здоровья пострадавшего в аварии человека у полиции в данный момент информации нет.
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