Скрывшийся с места аварии водитель BMW сам пришел в полицию

В воскресенье на шоссе Таллинн-Тарту поблизости от Пильдикюла произошло ДТП, где автомобиль BMW на большой скорости врезался сзади в фургон, в результате чего обе машины отклонились с дороги направо.

„В BMW было три человека, один из которых пострадал. В фургоне в момент аварии находилось два человека“, - сказал полевой руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Геррит Пунгас.

„Водитель BMW сбежал с места происшествия, сейчас его ищут, и состояние его здоровья неизвестно“, - добавил он.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимов, управлявший BMW 19-летний молодой человек сегодня утром сам пришел в отделение полиции и дал первоначальные объяснения относительно случившегося.

По словам молодого человека, он сбежал с места происшествия из-за шокового состояния.

Для выяснения более точных обстоятельств случившегося начинают уголовное делопроизводство.

О состоянии здоровья пострадавшего в аварии человека у полиции в данный момент информации нет.

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