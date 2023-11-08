Экономика
08.11.2023, 07:40

Найти „своего“ психолога теперь в разы легче: проверенных специалистов собрали на одной платформе

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Марко Вайк считает, что ключевое слово – профилактика. Не нужно ждать того момента, когда не останется другого выхода, кроме как обратиться к психиатру.
Марко Вайк считает, что ключевое слово – профилактика. Не нужно ждать того момента, когда не останется другого выхода, кроме как обратиться к психиатру.
ФОТО: AIVAR KULLAMAA | Erakogu

Психическое здоровье эстоноземельцев оставляет желать лучшего. Марко Вайк, основатель среды Serenity Platform, говорит, что психическое расстройство легче предотвратить, чем лечить. Вайк стал известен, когда создал портал вывода пенсионных накоплений vabaks.ee.

Опрос Министерства социальных дел 2022 года показал, что каждый пятый житель Эстонии подвержен риску развития тревожного расстройства и как минимум четверть эстоноземельцев - риску развития депрессии. Многие респонденты посчитали необходимым повысить доступность психологических услуг – в государственные медицинские учреждения часто многомесячные очереди, и попасть на прием к клиническому психологу практически невозможно. Частные психологи берут за визит сотни евро, и это не гарантирует качественной консультации или помощи.

Эту проблему пытается решить платформа Serenity, собирающая в одном месте как можно больше консультирующих психологов, из которых легко выбрать подходящего именно вам. „Все началось с меня самого. Я хотел найти хорошего психолога, но это было крайне сложно“, - вспоминает Вайк. У каждого консультанта есть свой сайт, а их десятки, если не сотни. Как найти подходящего именно вам?

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