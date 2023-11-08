Найти „своего“ психолога теперь в разы легче: проверенных специалистов собрали на одной платформе

Опрос Министерства социальных дел 2022 года показал, что каждый пятый житель Эстонии подвержен риску развития тревожного расстройства и как минимум четверть эстоноземельцев - риску развития депрессии. Многие респонденты посчитали необходимым повысить доступность психологических услуг – в государственные медицинские учреждения часто многомесячные очереди, и попасть на прием к клиническому психолог у практически невозможно. Частные психологи берут за визит сотни евро, и это не гарантирует качественной консультации или помощи.

Эту проблему пытается решить платформа Serenity, собирающая в одном месте как можно больше консультирующих психологов, из которых легко выбрать подходящего именно вам. „Все началось с меня самого. Я хотел найти хорошего психолога, но это было крайне сложно“, - вспоминает Вайк. У каждого консультанта есть свой сайт, а их десятки, если не сотни. Как найти подходящего именно вам?