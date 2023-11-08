Найти „своего“ психолога теперь в разы легче: проверенных специалистов собрали на одной платформе(2)
Психическое здоровье эстоноземельцев оставляет желать лучшего. Марко Вайк, основатель среды Serenity Platform, говорит, что психическое расстройство легче предотвратить, чем лечить. Вайк стал известен, когда создал портал вывода пенсионных накоплений vabaks.ee.
Опрос Министерства социальных дел 2022 года показал, что каждый пятый житель Эстонии подвержен риску развития тревожного расстройства и как минимум четверть эстоноземельцев - риску развития депрессии. Многие респонденты посчитали необходимым повысить доступность психологических услуг – в государственные медицинские учреждения часто многомесячные очереди, и попасть на прием к клиническому психологу практически невозможно. Частные психологи берут за визит сотни евро, и это не гарантирует качественной консультации или помощи.