Группировке Джокера предъявлены обвинения

Согласно обвинительному заключению, Валерий Рамъялг создал так называемое преступное сообщество „Джокер“, вербовал в него членов и руководил работой преступного сообщества. Тайво Хаваму предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу и вербовке в него членов, а Кейо Яанупу, Эрго Хаабу, Оливеру Ляэтсу, Марко Егорову, Марко Ораву, Андре Оякяэру, Дмитрию Черевко и Маргусу Луми предъявлено обвинение в принадлежности к преступному сообществу. Андре Оякяэра и Марко Егорова также обвиняют в физическом насилии, Оливера Ляэтсе обвиняют в незаконном обращении небольшого количества наркотического вещества, Эрго Хааба в уклонении от отбытия назначенного наказания, а Дмитрия Черевко в страховом мошенничестве.

По словам государственного прокурора Райго Ааса, согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало как минимум с первой половины 2013 года. „Согласно обвинительному заключению, цель преступного сообщества была направлена, прежде всего, на совершение преступлений против собственности и на совершение экономических преступлений. Однако собранные доказательства также указывают и на то, что преступления с применением физического насилия совершались и для обеспечения устойчивости и авторитета преступного сообщества. Согласно обвинительному заключению, преступное сообщество действовало через своих членов как в Эстонии, так и в Финляндии и имело авторитет в криминальном мире обеих стран. Восемь из десяти обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, и полученные преступным путем доходы в сумме более чем 400 000 евро, в обеспечение конфискации, сейчас арестованы“, - сказал Аас.