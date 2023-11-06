Продано! У крупной сети заправок, купившей легендарное кафе на Тартуском шоссе, новые планы на это место

Хотя строительство четырехполосного Тартуского шоссе до Мяо завершилось в прошлом году, двери Kükita Grill, работавшего вдоль дороги уже 29 лет, закрылись. Место, когда-то называвшееся Меккой дальнобойщиков, обслуживало дорожников во время работ, но когда строительство дороги было завершено, кафе перестало работать. Владелица кафе Марет Вохла год назад сказала Järva Teataja, что она предпочла бы передать эстафету кому-то другому. „Я устала и хочу заняться другими вещами. Кaфе Kükita владело моим временем вот уже почти 30 лет, и, к сожалению, мне некому его передать. Дети разъехались и занимаются другими делами“, - пояснила Вохла.