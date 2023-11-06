Все за покупками! Сегодня пройдет последний в этом году э-понедельник

„Этот э-понедельник вновь станет самым масштабным за всю историю: в течение 24 часов мы делаем исключительные предложения, но приоритет – сделать так, чтобы впечатления от покупок для каждого человека оказались безупречными, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор организующего э-понедельники Эстонского союза электронной торговли. – Мы уделяем большое внимание ценовой политике участвующих в кампании интернет-магазинов, общению с клиентами, скорости доставки и всему прочему, что обеспечивает безопасный и удобный процесс шоппинга“.

Эстонский союз электронной торговли проверил историю всех участвующих в кампании интернет-магазинов и постоянно контролирует их деятельность. Быстрой доставке товаров способствуют и партнеры союза, старающиеся доставить все покупки в посылочные автоматы в течение пары дней с момента их передачи им.

„Мы также рекомендуем потребителям проверять, участвует ли интернет-магазин в акции официально – в таком случае магазину на основании его лицензии выдается специальная метка „E-smaspäev“. Также дополнительной гарантией является знак безопасного места шоппинга, который присуждается интернет-магазинам, отвечающим самым строгим требованиям“, - пояснил Вяэт.

Он отметил, что во время этого э-понедельника потребители активно готовятся к Рождеству, выбирая в качестве подарков, например, бытовую технику, одежду и обувь, путешествия, косметику, книги и т.д.

Исследования электронной торговли показывают, что девять из десяти жителей Эстонии сталкивались с онлайн-шоппингом, а 86% жителей страны активно совершают покупки в интернете. На электронную торговлю приходится почти 25% общего оборота нашей розничной торговли.