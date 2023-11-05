ВИДЕО | Молитва и скандирование лозунгов за свободу Палестины. Как прошел „молчаливый митинг“ на площади Свободы?

Начало

Без десяти три. На плитку, которой вымощена площадь Свободы, волонтеры в светоотражающих жилетках и без них уже выкладывают листы бумаги А4. На них написаны имена и возраст погибших палестинских детей. Многие присутствующие стоят с плакатами и флагами. Транспаранты заготовлены заранее и ждут у подножья лестницы, восходящей к кресту свободы. Там же установлен стол, на котором выставлены товары на продажу. Вырученные деньги пойдут на поддержку мирного населения Газы. Чуть поодаль стоит полицейский фургон.

Официально акция начинается в три часа дня. Люди подтягиваются постепенно.

„У каждого человека есть право на жизнь и тот геноцид, который там происходит — это не окей, - рассказывает студент EKA о том, почему он пришел на митинг. - Хотя бы тем, что я пришел сюда, я хотел бы выразить свою поддержку. То, что там происходит, началось не сегодня, это длится годами. Прерывание подачи воды и поставок гуманитарной помощи людям в Газе, это все не должно влиять на мирных жителей. Они не должны страдать из-за того, что правительства между собой не ладят. Я недостаточно образован, для того чтобы предлагать решения проблемы, но будучи обычным человеком, я думаю, что те, у кого есть деньги, могли бы поддержать мирных жителей. Также можно принимать участие в акциях поддержки“.

В постепенно увеличивающейся толпе слышна русская, эстонская, английская и арабская речь. Многие пришли компаниями, семьями.

„Пришли поддержать палестинский народ и посмотреть, как проходит мероприятие, - рассказывает Владимир.- В целом интересна вся эта тематика и не хотелось бы продолжения этих чудовищных вещей. Поэтому мы здесь, чтобы выразить свою поддержку“.