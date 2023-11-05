С митинга в поддержку Палестины полиция увела пять человек

Пришедшие почтили память погибших в секторе Газа и выразили поддержку Палестине. По данным властей, в акции приняло участие до 300 человек, и мероприятие в целом носило мирный характер, хотя как минимум с пятью протестующими проблемы все же возникли.

“Мы заранее проинформировали участников сегодняшней акции, как через СМИ, так и через организаторов, что оправдание агрессии и использование материалов, пропагандирующих антисемитизм (ненависть к евреям), запрещены“, — прокомментировал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Мадис Аллак. По его словам, полиция забрала с демонстрации пять человек, в отношении которых возбуждено производство о проступке на основании § 151’1 Пенитенциарного кодекса, касающейся поддержки и оправдания международного преступления.

“Все случаи были связаны с лозунгом или формулировкой „From the river to the sea, Palestina will be free“ („От реки и до моря — Палестине свобода“), — отметил Аллак. — Это выражение можно интерпретировать как публичную демонстрацию символа преступления против человечности, поскольку оно призывает к прекращению существования израильского государства. Кроме этого, речь идет об антисемитском лозунге, использование которого оправдывает совершение действий против человечества“.

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