С митинга в поддержку Палестины полиция увела пять человек

“Все случаи были связаны с лозунгом или формулировкой „From the river to the sea, Palestina will be free“ („От реки и до моря — Палестине свобода“), — отметил Аллак. — Это выражение можно интерпретировать как публичную демонстрацию символа преступления против человечности, поскольку оно призывает к прекращению существования израильского государства. Кроме этого, речь идет об антисемитском лозунге, использование которого оправдывает совершение действий против человечества“.