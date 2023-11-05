Сбитая в Нарве на пешеходом переходе женщина скончалась в больнице

Сообщение о ДТП поступило в центр тревоги 4 ноября около 18:42. Авария произошла возле Кангеласте, 20 в Нарве, где 65-летний мужчина на Ford Galaxy не уступил дорогу 67-летней женщине, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил ее. Женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где сегодня скончалась.

По словам патрульного полицейского Нарвского отделения Каролины Пожелайте, авария произошла в темное время суток на участке дороги с максимально разрешенной скоростью 50 км/ч. „Сейчас при движении на дорогах нужно быть особенно внимательными, поскольку мокрый от дождя асфальт в темное время суток поглощает большую часть видимости, поэтому водителям значительно труднее заметить пешеходов. В момент аварии дорожное покрытие было мокрым, а видимость плохой. Водитель был трезв и имеет право на управление транспортным средством, однако шины автомобиля, которым управлял 65-летний мужчина, не соответствовали требованиям“, - добавила представитель полиции.

„Водители должны быть особенно осторожны при движении в темное время суток, в туман и дождь. На пешеходных переходах надо сбросить скорость. Кроме этого стоить проверить соответствие шин автомобиля требованиям. Пешеходы могут использовать светоотражатели и светлую одежду, чтобы стать более заметными для других участников дорожного движении. Перед выходом на пешеходный переход стоит убедиться, что водитель вас заметил и уступает дорогу“, - сказала она.

Для установления обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

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