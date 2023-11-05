В Центре креативной экономики случился пожар

На месте выяснилось, что на балконе из-за проводимых с помощью электроинструмента работ загорелась деревянная конструкция стены.

На здании по адресу Калеви, 13 было установлено новое покрытие SBS, а для завершения работ нужно было выфрезеровать подоконник. Работы проводились с балкона, заходить в здание не было необходимости и внутри него никого не было.

Работавший инструментом мужчина обнаружил возгорание и сразу же начал тушить его снаружи. Поскольку дым распространился и во внутрь, сработала система обнаружения пожара, и на происшествие отреагировал охранник G4S. Он сообщил о случившемся в центр тревоги.

Спасатели отреагировали на вызов большими силами. В ходе тушения выяснилось, что при прорезании отверстия в стене искра попала на деревянную конструкцию и зажгла ее.

Точные обстоятельства пожара устанавливаются.

Благодаря своевременной и профессиональной реакции причастных лиц удалось избежать масштабных повреждений и распространения огня.

Пожар ликвидировали в 11:39.

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