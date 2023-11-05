Ночью под Таллинн стянули большое количество экстренных служб. В чем дело?(62)
Сегодня ночью жители поселка Вазалемма под Таллинном очень напугались, когда на место прибыли полицейские, в том числе из службы быстрого реагирования. Выяснилось, что они приехали на вызов о домашнем насилии.
Согласно информации, полученной Delfi, в Вазалемма были замечены три полицейских машины, четыре автобуса службы быстрого реагирования и скорая помощь. „Полицейские службы быстрого реагирования ходили с автоматами и наркособаками“, — сообщил читатель.
„Сегодня около 1:44 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вазалемма пьяный мужчина ударил жену и ушел из дома“, — сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
„Полицейские отреагировали на инцидент, мужчина, напавший на жену, найден и задержан“, — добавил он.
Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.
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