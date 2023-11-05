Ночью под Таллинн стянули большое количество экстренных служб. В чем дело?

Согласно информации, полученной Delfi, в Вазалемма были замечены три полицейских машины, четыре автобуса службы быстрого реагирования и скорая помощь. „Полицейские службы быстрого реагирования ходили с автоматами и наркособаками“, — сообщил читатель.

„Сегодня около 1:44 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в поселке Вазалемма пьяный мужчина ударил жену и ушел из дома“, — сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

„Полицейские отреагировали на инцидент, мужчина, напавший на жену, найден и задержан“, — добавил он.

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .