Наконец-то! В Нарве после долгого перерыва открывается бассейн

Горожане встретили эту новость восторженно: еще бы, открытия этого бассейна в свое время ждали долго, а потом он сначала закрылся на гарантийный ремонт, а позже выяснилось, что там замешан более серьезный конфликт с прежним управляющим бассейна.

Год назад RusDelfi писал о том, что „гарантийный ремонт“ затянулся на полтора года, а осенью, когда любители поплавать начали звонить по мобильному телефону управляющего бассейном, оказалось, что телефон отключен. Ни на сайте, ни на страничке FB не появилось никакой дополнительной информации. Тогда RusDelfi выяснил, что договор с бывшим оператором бассейна Spes Ehital OÜ был расторгнут 1 июля 2022 года, поскольку, как сообщили в Академии внутренней обороны, арендатор не выполнил свои финансовые обязательства.

Еще год понадобился, чтобы решить все текущие хозяйственные проблемы, но вот оператора Riigi Kinnisvara найти так не смогла. Пришлось взять управления бассейном в свои руки. Вся информация по ценам и порядку работы бассейна доступна на прежнем, но уже обновленном сайте. Цены на разовое посещение в зависимости от времени варьируются от 4 до 9 евро, пенсионерам, учащимся и людям с ограничениями по здоровью есть льготы. По информации RusDelfi, бассейн откроется на следующей неделе.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .