Нарвитяне в недоумении: в июле закрылся новый бассейн. Почему это произошло, вернется ли возможность посещения и когда?

Бассейн, расположившийся в новом здании Нарвского отделения Академии внутренней обороны, едва проработал полтора года, и с июля закрыт. Сначала на своем сайте и страничке в Facebook фирма-оператор сообщала о том, что бассейн закрылся на гарантийный ремонт и обещала открыть его к 1 октября. А потом и вовсе исчезла с радаров с нетерпением ожидающих открытия горожан. Оказалось, что договор с оператором досрочно расторгли, а нарвитян уведомить об этом нужным не посчитали.