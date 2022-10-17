Нарвитяне в недоумении: в июле закрылся новый бассейн. Почему это произошло, вернется ли возможность посещения и когда?(6)
Бассейн, расположившийся в новом здании Нарвского отделения Академии внутренней обороны, едва проработал полтора года, и с июля закрыт. Сначала на своем сайте и страничке в Facebook фирма-оператор сообщала о том, что бассейн закрылся на гарантийный ремонт и обещала открыть его к 1 октября. А потом и вовсе исчезла с радаров с нетерпением ожидающих открытия горожан. Оказалось, что договор с оператором досрочно расторгли, а нарвитян уведомить об этом нужным не посчитали.
Здание учебного центра Академии внутренней обороны торжественно открыли в начале октября 2020 года, и, поскольку большинство его помещений заняло общежитие для кадетов Академии и студентов Нарвского колледжа Тартуского университета, на открытии присутствовал тогдашний министр внутренних дел Март Хельме и ректоры обоих вузов.