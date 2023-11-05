На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария с участием нескольких авто

В субботу, 4 ноября, в 00:43 в деревне Камбья в Тартумаа на 193 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошло ДТП.

По сообщению полиции, управлявшая Audi A3 67-летняя женщина затормозила перед автомобилем, совершавшим поворот направо. 65-летняя женщина, управлявшая ехавшим позади Audi автомобилем Škoda Citigo также успела затормозить, но не успел этого сделать 20-летний мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen Multivan, ехавшим позади Škoda. В результате Volkswagen врезался в Škoda, а Škoda врезалась сзади в Audi.

Водителя Škoda доставили в больницу.

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