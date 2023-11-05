Выбежавший на дорогу мужчина получил удар от двух авто и погиб

Оперативный дежурный отделения полиции Йыгева Стивен Кайо вечером сообщил Delfi:

„По предварительным данным, 30-летний мужчина получил удар от двух автомобилей на участке 2+2 шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Кярдла в Тартумаа и скончался на месте. Водители были трезвы и имеют права соответствующей категории. В момент происшествия видимость была затруднена из-за темноты. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело“.

Авария произошла на участке с разрешенной максимальной скоростью 110 км/ч.

Движение было восстановлено около 21:15.

По данным полицейской сводки, ДТП произошло из-за того, что на 166 км шоссе Тарту-Выру-Лухамаа перед легковым автомобилем Škoda Superb, которым управляла 49-летняя женщина, на дорогу выбежал голый 30-летний мужчина. После столкновения с авто он продолжил движение и получил удар от другого автомобиля - Toyota Land Cruiser, которым управляла 41-летняя женщина. В результате полученных травм мужчина скончался. Точные обстоятельства устанавливаются

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