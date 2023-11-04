ФОТО | У эстонских предпринимателей праздник. Смотрите, кто пришел и кто получил награды
Сегодня вечером в Fotografiska проходит торжественное мероприятие, где были названы предприятие года и молодой предприниматель года. Там выступали известные артисты и исполнители, ставшие сюрпризом для зрителей. Смотрите в галерее, кто пришел на мероприятие.
Объединенное учреждение EAS и KredEx, Торгово-промышленная палата Эстониии Центральный союз работодателей Эстонии чествуют выдающихся предпринимателей. На торжественной церемонии награждения в Fotografiska определилось предприятие года, которым стал флагман эстонской фармакологической промышленности Icosagen Cell Factory.
На звание молодого предпринимателя года претендовали Арти Кютт из Cleveron, Кристо Клементи из Revismo и Тынис Войтка из Kratt Works. Победителем стал Клементи.
Победители в категориях предприятия года уже определены:
экспортер года Silen;
инноватор года Icosagen Cell Factory, который стал и „Предприятием года 2023“;
устойчивое предприятие года A. Le Coq;
развивающее туризм предприятие года HMP Hotellid;
семейное предприятие года MRPEasy,
иностранный инвестор года FLIR Systems;
самое конкурентоспособное промышленное предприятие года Ericsson Eesti;
самое конкурентоспособное торговое предприятие года Orlen Eesti;
самое конкурентоспособное предприятие года в сфере обслуживания Admiral Markets.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.