Экономика
04.11.2023, 20:20

ФОТО | У эстонских предпринимателей праздник. Смотрите, кто пришел и кто получил награды

 
Названо предприятие года!

Сегодня вечером в Fotografiska проходит торжественное мероприятие, где были названы предприятие года и молодой предприниматель года. Там выступали известные артисты и исполнители, ставшие сюрпризом для зрителей. Смотрите в галерее, кто пришел на мероприятие.

Объединенное учреждение EAS и KredEx, Торгово-промышленная палата Эстониии Центральный союз работодателей Эстонии чествуют выдающихся предпринимателей. На торжественной церемонии награждения в Fotografiska определилось предприятие года, которым стал флагман эстонской фармакологической промышленности Icosagen Cell Factory.

На звание молодого предпринимателя года претендовали Арти Кютт из Cleveron, Кристо Клементи из Revismo и Тынис Войтка из Kratt Works. Победителем стал Клементи.

Eesti parimad ettevõtted

Победители в категориях предприятия года уже определены:

  • экспортер года Silen;

Eesti parimad ettevõtted

  • инноватор года Icosagen Cell Factory, который стал и „Предприятием года 2023“;

Eesti parimad ettevõtted

  • устойчивое предприятие года A. Le Coq;

Eesti parimad ettevõtted

  • развивающее туризм предприятие года HMP Hotellid;

  • семейное предприятие года MRPEasy,

  • иностранный инвестор года FLIR Systems;

  • самое конкурентоспособное промышленное предприятие года Ericsson Eesti;

Eesti parimad ettevõtted

  • самое конкурентоспособное торговое предприятие года Orlen Eesti;

Eesti parimad ettevõtted

  • самое конкурентоспособное предприятие года в сфере обслуживания Admiral Markets.

Eesti parimad ettevõtted

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