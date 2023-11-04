Умерла женщина, которая в 15-летнем возрасте взорвала памятник на Тынисмяги

Агеэда Паавел вписала свое имя в историю 8 мая 1946 года, когда вместе с одноклассницей Айли Юргенсон взорвала установленный на холме Тынисмяги в Таллинне временный деревянный монумент красноармейцам. В 1941 году советской властью был убит отец Агеэды, участник Освободительной войны Антон Паавел.

Пять лет назад в интервью изданию Eesti Päevaleht Агеэда Паавел говорила о том, какие чувства вызывал у нее и других школьниц памятник на Тынисмяги, мимо которого они ходили в школу. „В 1940 году, когда пришли русские, они уничтожили все памятники в честь Освободительной войны, и это ранило наши души. Мы решили отомстить! Этот монумент был не на месте. Нас не освободили, а оккупировали“, - сказала она.

Агеэда Паавел арестовали через восемь дней. Военный трибунал приговорил ее к десяти годам заключения. Девушку отправили в сибирский лагерь. Власти арестовали также мать Агеэды, сестру и бабушку по материнской линии, которая, оказавшись в лагере, умерла две недели спустя.

Агеэда Паавел освободилась из заключения в 1954 году, окончила педагогический вуз и работала в Таллинне в нескольких мустамяэских школах.

В 1998 году Агеэда Паавел была награждена за военные заслуги орденом Орлиного креста III степени (Kotkarist) как борец за свободу.

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