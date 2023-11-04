Начинается строительство крупнейшего в Эстонии парка по производству солнечной энергии

Солнечную электростанцию построят на территории бывшего советского военного аэродрома Раади. Станция разместится на площади более чем в 100 гектаров, планируемая мощность составит около 100 мегаватт электроэнергии. Как сказал председатель совета компании Estiko Grupp Нейнар Сели, солнечная электростанция Раади будет особенной, так как на ее территории будут произрастать различные виды охраняемых растений. Кроме того, парк по производству солнечной энергии будет построен таким образом, чтобы по нему свободно могли передвигаться мелкие животные. „Построив солнечную электростанцию, Estiko внесет свой вклад в повышение энергетической безопасности Эстонии“, - отметил Нейнар Сели.

Предприятие Estiko Energia выиграло объявленный Земельным департаментом конкурс на право застройки земельного участка осенью 2018 года. Как пояснил руководитель Estiko Energia Айн Таммвере, начало строительства солнечной электростанции затянулось по разным причинам. „Например, работы по корчевке деревьев и кустарника можно было производить только после того, как замерзнет земля. Однако в первую зиму земля в Раади не замерзла. Кроме того, потребовалось больше времени, чем планировалось, на утилизацию старых шин, которых со временем накопилось большое количество“, - сказал Таммвере. В прошлом году предприятие Estiko Energia приняло решение участвовать в тендере на строительство солнечной электростанции, объявленном компанией Elering. „Поскольку по условиям тендера участвовать в нем могли предприятия, еще не приступившие к строительству солнечной электростанции, нам пришлось повременить с началом строительства“, - добавил Таммвере.