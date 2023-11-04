Начинается строительство крупнейшего в Эстонии парка по производству солнечной энергии(1)
Предприятие Estiko Energia приступило к строительству солнечной электростанции, на территории которой впервые в Эстонии будут расти охраняемые растения. Первую электроэнергию парк выработает в конце следующего года, пишет Delfi Ärileht.
Солнечную электростанцию построят на территории бывшего советского военного аэродрома Раади. Станция разместится на площади более чем в 100 гектаров, планируемая мощность составит около 100 мегаватт электроэнергии. Как сказал председатель совета компании Estiko Grupp Нейнар Сели, солнечная электростанция Раади будет особенной, так как на ее территории будут произрастать различные виды охраняемых растений. Кроме того, парк по производству солнечной энергии будет построен таким образом, чтобы по нему свободно могли передвигаться мелкие животные. „Построив солнечную электростанцию, Estiko внесет свой вклад в повышение энергетической безопасности Эстонии“, - отметил Нейнар Сели.
Предприятие Estiko Energia выиграло объявленный Земельным департаментом конкурс на право застройки земельного участка осенью 2018 года. Как пояснил руководитель Estiko Energia Айн Таммвере, начало строительства солнечной электростанции затянулось по разным причинам. „Например, работы по корчевке деревьев и кустарника можно было производить только после того, как замерзнет земля. Однако в первую зиму земля в Раади не замерзла. Кроме того, потребовалось больше времени, чем планировалось, на утилизацию старых шин, которых со временем накопилось большое количество“, - сказал Таммвере. В прошлом году предприятие Estiko Energia приняло решение участвовать в тендере на строительство солнечной электростанции, объявленном компанией Elering. „Поскольку по условиям тендера участвовать в нем могли предприятия, еще не приступившие к строительству солнечной электростанции, нам пришлось повременить с началом строительства“, - добавил Таммвере.
Новая станция начнет вырабатывать электроэнергию уже летом следующего года. „Работы по строительству остального парка будут продолжены, мы хотим задействовать самую современную технологию. Будем строить так, чтобы технологии не наносили урона окружающей среде“, - сказал Таммвере, уточнив, что Estiko Energia сотрудничает с Тартуским университетом, Таллиннским техническим университетом и Эстонским университетом естественных наук. Как сказал руководитель Estiko Grupp Кристо Сели, в мире при строительстве солнечных электростанций все чаще используются инновационные решения, например, панели, поворачивающиеся за солнцем. При строительстве электростанции Раади также будут использоваться новейшие решения, позволяющие существенно увеличить производство электроэнергии.
Генеральным подрядчиком строительства парка солнечной энергии является компания Smartecon, с 2018 года участвующая совместно с Estiko Energia в строительстве солнечных электростанций разной мощности. По первоначальным подсчетам, строительство первого этапа парка по производству солнечной энергии обойдется в 6 миллионов евро. Estiko финансирует строительство за счет собственных средств и долгосрочного кредита.
В соответствии с долговременным планом Estiko Energia планирует начать производство „зеленого“ водорода на солнечной энергии. В Тарту автобусы будут курсировать на водородном топливе. Полностью парк Раади по производству солнечной энергии должен быть построен летом 2025 года.
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