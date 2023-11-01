В последние дни было тепло. Повеет ли вновь зимой на следующей неделе?

В субботу, 4 ноября, температура воздуха ночью была от 3 до 9 градусов, днем от 6 до 11 градусов. Ночью порывы юго-восточного ветра достигали 21 м/с, днем на западном побережье Эстонии усилившийся южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 25, в Рижском заливе 28 м/с, на материковой части порывами до 15 м/с, во второй половине дня в западной части материка до 21 м/с. Начиная с ночи, дождь распространится на материк, в течение дня возможны кратковременные осадки. К вечеру дожди будут идти реже.

В воскресенье, 5 ноября, область низкого давления ослабеет, дожди возможны лишь в отдельных местах. В начале ночи южный и юго-восточный ветер будет дуть с большой силой, порывами достигать 16, на островах 20 м/с. После полуночи ветер начнет стихать, и днем на материке совершенно стихнет. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов, днем от 5 до 9 градусов.

В понедельник, 6 ноября, на Балтийское море и Эстонию распространится зона низкого давления. В Западной Эстонии ночью ожидается сильный дождь, днем дожди распространятся на Восточную Эстонию. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений, температура воздуха от 4 до 9 градусов.

Во вторник, 7 ноября, и в среду, 8 ноября, погоду в Эстонии будет определять зона низкого давления, сдвигающаяся с запада на восток. Периодически будут идти дожди. Ветер сменит направление на юго-западное и западное, сила ветра в основном будет умеренной. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов, днем от 6 до 10 градусов.

В четверг, 9 ноября, низкое давление ослабеет, но сохранится влажная воздушная масса, вероятность дождя велика. На материке будет дуть слабый ветер, на побережье — умеренный. Ожидается поступление более прохладных воздушных масс, ночью температура воздуха будет от 0 до 5 градусов, днем от 5 до 8 градусов.