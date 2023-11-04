Первые 100 000 есть. Эстонская госфирма стремительно захватывает латвийский рынок

Оборот Enefit Latvia с января по сентябрь 2023 года включительно достиг 140 млн евро, информирует Äripäev.

EBITDA предприятия, или скорректированная операционная прибыль до амортизации, составила 2,1 млн евро.

По мнению руководителя латвийского подразделения Eesti Energia Кристса Мертенса, конкуренция на местном рынке электроэнергии продолжит обостряться, и „борьба за потребителей становится все более жесткой“.

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