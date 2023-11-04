Под колесами автомобилей пострадали две женщины - одна из них переходила дорогу в неположенном месте

3 ноября в 06:03 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Кадака теэ, 62a, где 44-летняя женщина переходила дорогу в не предназначенном для этого месте и была сбита автомобилем Kia Ceed, которым управлял 66-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 12:39 произошло ДТП в Тарту у дома по адресу Выру, 82,где 20-летняя женщина пересекала нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде и была сбита автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 52-летний мужчина. Велосипедистку доставили в больницу.

В 14:02 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Ания, на круговом перекрестке Перила - шоссе Янеда - Алавере, где, по первоначальным данным, 64-летний мужчина управлял автомобилем Nissan Primera, проигнорировал требования дорожного знака „Уступи дорогу“ и выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Volvo S60, которым управлял 26-летний мужчина. Водителя Nissan доставили в больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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