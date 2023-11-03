Яна Тоом: серопаспортникам в Эстонии быть надежнее, чем гражданам РФ с ВНЖ

„Технически, Ляэнеметс, к сожалению, прав. Как показывает практика моего бюро, вернуть в Эстонию депортированного гражданина России очень сложно. Технически имеющий российское гражданство обозначает этим свою связь с РФ. И мы можем долго спорить о том, что у него в России ничего и никого нет. У нас есть несколько депортированных человек, и они до сих пор находятся в России, и конца этому не видно. В этом смысле быть серопаспортником надежнее“, – передает ее слова RusERR.

По мнению Тоом, те, кто хотел получить гражданство России, уже это сделали.

„Много раз оппозиционные партии, в том числе Социал-демократическая, будучи в оппозиции, поддерживали законопроекты, которые смягчили бы условия получения гражданства для неграждан. В данном случае Ляэнеметс ведет себя как типичный эстонский политик, который, будучи в оппозиции, поддерживает реальные шаги, а, находясь в коалиции, поддержать их не может, потому что ни один партнер по коалиции на это не пойдет. Вот и получаются такие бессмысленные лозунги“, – сказала Тоом.

„Происходящее в Эстонии и Латвии в отношении граждан РФ с постоянным видом на жительство противоправно. Известный принцип Римского права гласит, что закон обратной силы не имеет, если изменение закона ухудшает чье-то положение. У нас же задним числом пытаются применять какие-то условия к людям, получившим постоянный вид на жительство несколько десятков лет назад. Так делать нельзя. Другое дело, что с этим трудно что-то поделать технически. Российская тема настолько стигматизирована сейчас, в том числе и в ЕС, что любая защита прав граждан России тут же способствует наклеиванию ярлыка „агента Кремля“. Я это испытываю на своей шкуре постоянно“, – отметила Яна Тоом.