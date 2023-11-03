03.11.2023, 16:14
В Таллинне в понедельник открывается северная ветка улицы Ахтри. Изменится движение ряда автобусов
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 6 ноября, откроется для движения северная ветка улицы Ахтри, что поможет улучшить условия движения в центре Таллинна, сообщает горуправа.
В связи с этим с понедельника автобусы № 8, 20, 20а и 66 возобновят движение по улице Ахтри в обычном режиме. Временное месторасположение остановки „Сиймеони“ переместится к зданию на улице Лаэва, 2.
Расписание движения общественного транспорта, маршруты и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
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