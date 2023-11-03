Внимание! Метеослужба вынесла штормовое предупреждение

Для островов и Западной Эстонии вынесено предупреждение второго уровня, для остальной Эстонии — первого.

В субботу, 4 ноября, ночью на внутренней части материка юго-восточный ветер усилится до 15, а днем ​​до 17, на побережье до 21 м/с.

В Западной Эстонии около полудня юго-восточный и южный ветер усилятся на внутренней части материка до 21, на островах и побережье — до 28 м/с.

Сильный ветер может привести к перебоям в электроснабжении, повалить деревья и нарушить паромное сообщение. Особенно это касается островов и западной части страны.

Согласно прогнозу, в целом в субботу погода будет облачной. Местами дожди. Температура воздуха ночью 3..9°C, днем 6..11°C.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Необходимо учитывать это, если ваша деятельность зависит от погоды, и следить за прогнозом. Второй уровень означает, что погода опасная, возможны необычные погодные явления. Необходимо быть очень внимательными и постоянно следить за прогнозом погоды. Помните о неизбежных рисках и следуйте всем рекомендациям властей.

Воскресенье, 05.11:

Ночью: Облачность уменьшится. Местами дожди. На материке ветер южный и юго-восточный 5-10, порывами до 16, на островах южный и юго-западный 10-15, порывами 20 м/с. К утру юго-восточный ветер внутри страны ослабнет до 2-7, на островах до 5-12 м/с. Температура воздуха 1..5, на побережье до 8°С. Днем : Переменная облачность, без осадков. Вечером облачность усилится, местами пойдут дожди. Ветер юго-восточный 3-9, на островах Западной Эстонии усилится до 6-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 5..9°С.

Понедельник, 06.11: Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 3..8°С. Днем: Облачно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер восточный, днем ​​переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Вторник, 07.11: Ночью: Облачно. Во многих местах пройдут дожди. Ветер переменных направлений 1-6, после полуночи повернет на запад 4-9 15 м/с. Утром в районе Рижского залива юго-западный ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха 4..8°С. Днем: Облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер западный 4-10, на островах Западной Эстонии юго-западный порывами до 15 м/с. Температура воздуха 6..9°С.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .