ЧП и криминал
03.11.2023, 14:50

Полиция ищет свидетелей конфликта на автобусной остановке

 
Фото носит иллюстративных характер
Фото носит иллюстративных характер
ФОТО: SVEN ARBET | Delfi Meedia

Полиция ищет очевидцев конфликта, который произошел на автобусной остановке „Лийва“ в Пярну.

В четверг, 2 ноября, в 13:50 на автобусной остановке „Лийва“ на Рижском шоссе в Пярну между двумя мужчинами произошел вербальный и физический конфликт. Один из мужчин пострадал и был доставлен в больницу. Другой мужчина покинул место происшествия.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит всех, кто видел на автобусной остановке этих мужчин и стал свидетелем конфликта, связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по адресу kati.vaher@politsei.ee.

При необходимости полиция обеспечит анонимность.

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