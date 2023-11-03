Полиция ищет свидетелей конфликта на автобусной остановке

В четверг, 2 ноября, в 13:50 на автобусной остановке „Лийва“ на Рижском шоссе в Пярну между двумя мужчинами произошел вербальный и физический конфликт. Один из мужчин пострадал и был доставлен в больницу. Другой мужчина покинул место происшествия.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия полиция просит всех, кто видел на автобусной остановке этих мужчин и стал свидетелем конфликта, связаться со следователем Пярнуского отделения полиции по адресу kati.vaher@politsei.ee.

При необходимости полиция обеспечит анонимность.

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