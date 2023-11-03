Обратите внимание: PTA назвал продажу этого продукта обманом потребителей

Данные товара: Мед UNIQUE 320g (8г x 40 шт), срок годности 10.01.2025, партия номер L3010. Страной происхождения меда указано „смесь меда из Европейского союза“. Импортер - Scandic Vector OÜ, продукт был отправлен в Эстонию болгарской фирмой ROYAL PACK LTD.

Речь идет об обмане путем введения потребителя в заблуждение. У потребителей, которые приобрели вышеуказанный продукт, есть право обратиться с жалобой к продавцу, у которого он был приобретен.

В мед нельзя добавлять сахара. Согласно определению, натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых питающихся соками растений насекомых.

К тому же в мед, который продается под названием „мед“ может быть добавлен только мед. Поэтому продует, который не является чистым медом, нельзя продавать под названием „мед“.

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