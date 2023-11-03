Чтобы запустить завод масел, правительство изменит закон

Министр по вопросам изменения климата Кристен Михал заявил, что правительство видит ряд преимуществ в изменении срока действия экологических комплексных разрешений. „Мы предложим парламенту внести поправки в Закон о промышленных выбросах, которые войдут в бюджетные процедуры и будут предусматривать, что в будущем все сложные разрешения могут быть ограничены определенным сроком, если это необходимо. Это хорошо, потому что сейчас комплексное разрешение бессрочное, и даже если кто-то обещает сократить выбросы в течение определенного периода времени или сделать технологию более экологичной, разрешение сложно пересмотреть“.