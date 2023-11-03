Экономика
03.11.2023, 17:54

Чтобы запустить завод масел, правительство изменит закон

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Михал: Завод мог бы работать в ограниченном режиме
Комплексные экологические разрешения станут ограниченными во времени, поэтому объекты с высоким воздействием на окружающую среду будут иметь фиксированное время работы.
Комплексные экологические разрешения станут ограниченными во времени, поэтому объекты с высоким воздействием на окружающую среду будут иметь фиксированное время работы.
ФОТО: FOTO: JACEK UUSTAL | DELFI MEEDIA | Delfi Meedia

Министр климата признал, что срочные (ограниченные временем) комплексные экологические разрешения могут помочь лучше контролировать выполнение требований, пишет Roheportaal.

На сегодняшнем заседании правительство решило изменить порядок выдачи комплексного экологического разрешения, чтобы маслозавод Eesti Energia мог продолжить работу. Отныне разрешения будут срочными, т.е. ограниченными во времени.

Министр по вопросам изменения климата Кристен Михал заявил, что правительство видит ряд преимуществ в изменении срока действия экологических комплексных разрешений. „Мы предложим парламенту внести поправки в Закон о промышленных выбросах, которые войдут в бюджетные процедуры и будут предусматривать, что в будущем все сложные разрешения могут быть ограничены определенным сроком, если это необходимо. Это хорошо, потому что сейчас комплексное разрешение бессрочное, и даже если кто-то обещает сократить выбросы в течение определенного периода времени или сделать технологию более экологичной, разрешение сложно пересмотреть“.

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