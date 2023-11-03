03.11.2023, 17:54
Чтобы запустить завод масел, правительство изменит закон(3)
Михал: Завод мог бы работать в ограниченном режиме
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр климата признал, что срочные (ограниченные временем) комплексные экологические разрешения могут помочь лучше контролировать выполнение требований, пишет Roheportaal.
На сегодняшнем заседании правительство решило изменить порядок выдачи комплексного экологического разрешения, чтобы маслозавод Eesti Energia мог продолжить работу. Отныне разрешения будут срочными, т.е. ограниченными во времени.