Эстония готова открыть представительство в Тайбэе. На следующей неделе Эстонию посетит министр иностранных дел Тайваня

Политика Эстонии в отношении Китая обсуждалась на вчерашнем заседании кабинета министров. „Эстония придерживается политики единого Китая“, - сказал Цахкна. Он отметил, что Эстония не признает Тайвань как страну и политические отношения с Тайванем не будут развиваться в рамках политики. „Для нас как для страны Европейского союза, Китай является в равной степени партнером, конкурентом и соперником. Все эти аспекты должны быть приняты во внимание в нашей политике в отношении Китая“, - добавил он.

По словам министра иностранных дел, Эстония считает конструктивные отношения с Пекином важными, в том числе, для решения различных глобальных и региональных проблем и мирного разрешения разногласий. „Например, важно, чтобы Китай не поддерживал российскую агрессию и руководствовался нормами мироустройства, основанного на принципах мирового порядка. Мы постоянно подчеркиваем это в нашем общении“, - сказал министр. Он добавил: „Понятно, что для нас также важно защищать наши основные ценности, включая демократию и права человека. Мы подчеркиваем это китайским представителям на каждой встрече“.