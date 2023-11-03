03.11.2023, 20:45
Эстония готова открыть представительство в Тайбэе. На следующей неделе Эстонию посетит министр иностранных дел Тайваня
ФОТО: | AFP | Scanpix
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония готова согласиться на создание недипломатического экономического или культурного представительства в Тайбэе.
Политика Эстонии в отношении Китая обсуждалась на вчерашнем заседании кабинета министров. „Эстония придерживается политики единого Китая“, - сказал Цахкна. Он отметил, что Эстония не признает Тайвань как страну и политические отношения с Тайванем не будут развиваться в рамках политики. „Для нас как для страны Европейского союза, Китай является в равной степени партнером, конкурентом и соперником. Все эти аспекты должны быть приняты во внимание в нашей политике в отношении Китая“, - добавил он.