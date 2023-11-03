Новости Эстонии
03.11.2023, 20:45

Эстония готова открыть представительство в Тайбэе. На следующей неделе Эстонию посетит министр иностранных дел Тайваня

 
Кто такой Джозеф Ву? В зависимости от вашей точки зрения, это министр иностранных дел Китайской Республики, министр иностранных дел Тайваня, министр иностранных дел Китайского Тайбэя, министр иностранных дел Тайбэя или просто Джозеф Ву.
Кто такой Джозеф Ву? В зависимости от вашей точки зрения, это министр иностранных дел Китайской Республики, министр иностранных дел Тайваня, министр иностранных дел Китайского Тайбэя, министр иностранных дел Тайбэя или просто Джозеф Ву.
ФОТО: SAM YEH | AFP | Scanpix

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, Эстония готова согласиться на создание недипломатического экономического или культурного представительства в Тайбэе.

Политика Эстонии в отношении Китая обсуждалась на вчерашнем заседании кабинета министров. „Эстония придерживается политики единого Китая“, - сказал Цахкна. Он отметил, что Эстония не признает Тайвань как страну и политические отношения с Тайванем не будут развиваться в рамках политики. „Для нас как для страны Европейского союза, Китай является в равной степени партнером, конкурентом и соперником. Все эти аспекты должны быть приняты во внимание в нашей политике в отношении Китая“, - добавил он.

По словам министра иностранных дел, Эстония считает конструктивные отношения с Пекином важными, в том числе, для решения различных глобальных и региональных проблем и мирного разрешения разногласий. „Например, важно, чтобы Китай не поддерживал российскую агрессию и руководствовался нормами мироустройства, основанного на принципах мирового порядка. Мы постоянно подчеркиваем это в нашем общении“, - сказал министр. Он добавил: „Понятно, что для нас также важно защищать наши основные ценности, включая демократию и права человека. Мы подчеркиваем это китайским представителям на каждой встрече“.

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