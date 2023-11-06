Языковой департамент: эстонский начинают учить только тогда, когда возникает реальная опасность потерять работу

Среди читателей Delfi Ärileht есть те, кто хвалит работников, не сидящих дома за счет налогоплательщика, и рекомендует „дать тем, кто занимается выкладыванием товаров на магазинные полки, спокойно работать и ходить для общения в кружок народного танца“. Есть те, кто сетует: „Да, в Эстонии странная ситуация: работник сферы обслуживания — король, а клиент — подчиненный, который должен использовать свои языковые навыки“, или „Реклама по телевизору опять на английском, и это неправильно“.