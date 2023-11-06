Экономика
06.11.2023, 09:25

Языковой департамент: эстонский начинают учить только тогда, когда возникает реальная опасность потерять работу

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Ни один правовой акт не запрещает брать на работу в сферу обслуживания человека без знания эстонского языка, а приобретение необходимых для работы навыков владения эстонским языком не является условием прохождения испытательного срока.
Ни один правовой акт не запрещает брать на работу в сферу обслуживания человека без знания эстонского языка, а приобретение необходимых для работы навыков владения эстонским языком не является условием прохождения испытательного срока.
ФОТО: Illustratsioon: Shutterstock/LP

Невысокий уровень владения эстонским языком в сфере обслуживания заставляет беспокоиться как Языковой департамент, так и работодателей и клиентов. С точки зрения мотивации военные беженцы — более прилежные ученики эстонского, чем наши собственные иноязычные жители.

Среди читателей Delfi Ärileht есть те, кто хвалит работников, не сидящих дома за счет налогоплательщика, и рекомендует „дать тем, кто занимается выкладыванием товаров на магазинные полки, спокойно работать и ходить для общения в кружок народного танца“. Есть те, кто сетует: „Да, в Эстонии странная ситуация: работник сферы обслуживания — король, а клиент — подчиненный, который должен использовать свои языковые навыки“, или „Реклама по телевизору опять на английском, и это неправильно“.

Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск отмечает, что сильнее всего русский язык проникает в сферу обслуживания, особенно, что касается торговли и общественного транспорта. „Среди говорящих по-русски есть военные беженцы, но совершенно неверно думать, что только они являются теми людьми, кто не говорит по-эстонски. С точки зрения мотивации, военные беженцы, безусловно, более усердно изучают язык, чем наши иноязычные жители“, - поясняет Томуск.

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