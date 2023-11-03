В магазинах Lidl появилось то, чего все давно ждали

„Это радостный день для всех, кто нам писал, звонил и умолял предлагать не только закупочные тележки, но и корзинки! В регулярных опросах удовлетворенности клиентов эта тема постоянно упоминалась. Поэтому мы рады сообщить, что уже с этой пятницы у клиентов Lidl появится возможность использовать корзинки с колесиками“, - сообщила горячую новость представитель Lidl Eesti Катрин Сеппель.

„Почему именно корзинки-тележки? Потому что носить в руках тяжелую корзину с покупками — сомнительное удовольствие. При этом напоминаем, что для тех наших клиентов, кто зашел в магазин просто купить один шоколадный пончик или бензопилу Parkside, брать тележку или корзинку не обязательно. Мы стремимся, чтобы клиент мог закупиться быстро, просто и удобно - товары можно смело нести в руках или использовать картонные ящики, которые есть в свободном доступе в торговом зале магазина. Привычные и удобные тележки для покупок Lidl и впредь будет будут доступны всем желающим“, – поясняет представитель компании.

Синие пластиковые корзинки-тележки Lidl имеют четыре колесика и две ручки - одну для подъема, а другую чтобы корзинку тащить. Они производятся в Испании и подлежат вторичной переработке. Корзинки подойдут и любителям основательного шоппинга – их объем составляет 56 литров!

Для использования корзинок-тележек не потребуется залоговая монета, и они будут размещены на видном месте у входа в торговый зал магазина.

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