ФОТО | В пожаре погибли человек и собака

3 ноября в 1:40 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Камнитса волости Выру открытым пламенем горит дом, сообщил Спасательный департамент.

Спасатели, прибывшие почти через четверть часа, обнаружили полностью охваченный пламенем одноэтажный бревенчатый дом. Во время тушения пожара была обнаружена крупная мертвая собака.

Позже под завалами спасатели нашли мертвого человека. По предварительным данным, погиб хозяин дома.

Более подробно личность погибшего и причину пожара установят в ходе дальнейшего расследования.

Спасатели призывают соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов и открытого огня, поскольку в холодную погоду количество возгораний, связанных с ними, увеличивается. От более серьезных последствий пожара вас спасет дымовой датчик.

В этом году в пожарах погиб 31 человек, трое из них - в последние недели октября в Южной Эстонии - Валга, Тарту и Вильяндимаа.

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