Новости Эстонии
03.11.2023, 11:07

Умерла бывший министр и депутат Рийгикогу Кайа Ива

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Kaia Iva.
Kaia Iva.
ФОТО: Delfi Meedia

После долгой борьбы с онкологическим заболеванием вчера в возрасте 59 лет умерла Кайа Ива, экс-министр социальной защиты и депутат Рийгикогу.

В 2016-2019 годах Кайа Ива занимала должность министра социальной защиты в первом правительстве Юри Ратаса. С 2007 по 2011 год и с 2011 по 2015 год являлась членом Рийгикогу. На выборах в Рийгикогу 2015 года она установила личный рекорд, набрав 1684 голоса.

Ива был членом партии Isamaa в течение 20 лет и вышла из партии в 2020 году в знак протеста против предложенной правительством пенсионной реформы.

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