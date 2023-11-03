Умерла бывший министр и депутат Рийгикогу Кайа Ива

В 2016-2019 годах Кайа Ива занимала должность министра социальной защиты в первом правительстве Юри Ратаса. С 2007 по 2011 год и с 2011 по 2015 год являлась членом Рийгикогу. На выборах в Рийгикогу 2015 года она установила личный рекорд, набрав 1684 голоса.

Ива был членом партии Isamaa в течение 20 лет и вышла из партии в 2020 году в знак протеста против предложенной правительством пенсионной реформы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .