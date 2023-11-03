Терпение лопнуло? В следующую пятницу учителя детских садов и школ проведут предупредительную забастовку(30)
Союз работников образования Эстонии объявил, что, поскольку правительство затягивает переговоры о зарплате и, в отличие от учителей, не предложило ни одного конкретного плана по выполнению соглашения, 10 ноября учителя проведут предупредительную забастовку по всей Эстонии. Забастовка продлится час.
По словам председателя Эстонского союза работников образования (EHL) и организатора забастовки Реэмо Вольтри, переговоры о зарплате до сих пор были довольно односторонними, потому что правительство не предприняло сколько-нибудь значимых шагов навстречу.
„В качестве доказательства того, что заработная плата учителей не является низкой, были приведены примеры, когда из-за нехватки персонала педагоги вынуждены работать аж с двойной нагрузкой. Это намеренно вводит в заблуждение и глубоко неэтично. Это примерно то же самое, что сказать, что тот, у кого недостаточно денег, чтобы купить еду для своей семьи, может начать работать не только днем, но и ночью“, — возмущен Вольтри.
Представитель работников образования пояснил, что учителя предлагали правительству различные способы выполнения обещаний, данных народу на выборах и согласованных в коалиционном договоре. „Мы очень хорошо понимаем состояние госбюджета, но вопрос в приоритетах. Мы хотим от правительства долгосрочного плана и внесли предложения о том, как заключить соглашение о зарплатах учителей на 2024-2027 годы“, - сказал Вольтри.
„Я не буду повторять то, что многие предприниматели, ученые и общественные деятели публично говорили правительству о кризисе заработной платы в сфере образования в последние месяцы. В целом, можно считать, что если нынешнее выгорание учителей, увольнения и отсутствие молодежи, которая выбирает эту профессию, продолжатся, то уровень жизни и безопасности эстонского народа попадет под сильный удар, а единое эстоноязычное образование потерпит неудачу“, - добавил он.
Чтобы привлечь внимание к серьезности проблемы, через неделю, 10 ноября, по всей Эстонии состоится предупредительная забастовка учителей школ и детских садов, которая продлится час. Забастовка пройдет в школах с 9 до 10 утра, в детских садах с 8 до 9 утра. Ради благополучия и безопасности учащихся всем образовательным учреждениям рекомендуется приступить к работе в этот день позже, после окончания предупредительной забастовки.
„Помимо членов профсоюза, под защитой закона к забастовке могут присоединиться все учителя начальных, профессиональных, средних школ и детских садов по всей Эстонии. Это момент, когда мы встанем плечом к плечу от Хийумаа до Пылвамаа. Мы бастуем не против кого-то, а за всех, кто заботится об устойчивости образования в Эстонии“, — пояснил Вольтри.
Реэмо Вольтри отметил, что предупредительная забастовка учителей наверняка вызовет дискомфорт у нескольких сотен тысяч человек и заставит их изменить свои ежедневные планы.
„В какой-то степени это предупреждение, потому что если правительство допустит продолжение кризиса зарплат учителей, то вскоре сбои в работе системы образования из-за нехватки учителей станут обычным явлением“, - сказал председатель Союза работников образования Эстонии.
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