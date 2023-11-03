Терпение лопнуло? В следующую пятницу учителя детских садов и школ проведут предупредительную забастовку

По словам председателя Эстонского союза работников образования (EHL) и организатора забастовки Реэмо Вольтри, переговоры о зарплате до сих пор были довольно односторонними, потому что правительство не предприняло сколько-нибудь значимых шагов навстречу.

„В качестве доказательства того, что заработная плата учителей не является низкой, были приведены примеры, когда из-за нехватки персонала педагоги вынуждены работать аж с двойной нагрузкой. Это намеренно вводит в заблуждение и глубоко неэтично. Это примерно то же самое, что сказать, что тот, у кого недостаточно денег, чтобы купить еду для своей семьи, может начать работать не только днем, но и ночью“, — возмущен Вольтри.

Представитель работников образования пояснил, что учителя предлагали правительству различные способы выполнения обещаний, данных народу на выборах и согласованных в коалиционном договоре. „Мы очень хорошо понимаем состояние госбюджета, но вопрос в приоритетах. Мы хотим от правительства долгосрочного плана и внесли предложения о том, как заключить соглашение о зарплатах учителей на 2024-2027 годы“, - сказал Вольтри.

„Я не буду повторять то, что многие предприниматели, ученые и общественные деятели публично говорили правительству о кризисе заработной платы в сфере образования в последние месяцы. В целом, можно считать, что если нынешнее выгорание учителей, увольнения и отсутствие молодежи, которая выбирает эту профессию, продолжатся, то уровень жизни и безопасности эстонского народа попадет под сильный удар, а единое эстоноязычное образование потерпит неудачу“, - добавил он.

Чтобы привлечь внимание к серьезности проблемы, через неделю, 10 ноября, по всей Эстонии состоится предупредительная забастовка учителей школ и детских садов, которая продлится час. Забастовка пройдет в школах с 9 до 10 утра, в детских садах с 8 до 9 утра. Ради благополучия и безопасности учащихся всем образовательным учреждениям рекомендуется приступить к работе в этот день позже, после окончания предупредительной забастовки.