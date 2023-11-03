В Таллинне на пешеходном переходе сбили мужчину

В 9:00 на Пярнуском шоссе в Таллинне 26-летняя женщина наехала на электросамокате на дорожное ограждение и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

В 13:41 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и Вана-Тартуского шоссе автомобиль Audi A6, которым управляла 30-летняя женщина, совершая левый поворот, столкнулся с автомобилем Ford Galaxy, которым управляла18-летняя женщина. Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу.

В 18:31 на Нарвском шоссе в Таллинне 22-летний мужчина на автомобиле Toyota Auris наехал на пешехода, 49-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

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