Комиссия по делам Европейского союза обсудит на открытом заседании возможности и влияние искусственного интеллекта

Участники открытого заседания комиссии заслушают обзоры и обсудят влияние искусственного интеллекта, связанные с ним вызовы и возможности в правовом пространстве Эстонии.

Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что до сих пор инициативы Европейского союза не обсуждались на открытых заседаниях. Таким образом, речь идет о редкой возможности как присутствовать на месте, так и следить за заседанием в интернете. Она пояснила, что обсуждение обусловлено регламентом Европейского союза об искусственном интеллекте, который планируется принять через несколько месяцев.

„Подобное масштабное регулирование принимается в мире впервые“, – отметила Пакоста. По словам председателя, комиссия хочет ознакомиться с обзором текущего состояния переговоров в Европейском союзе и успехами Эстонии в защите своих позиций. „Во-вторых, мы хотим узнать, какими будут влияние, возможности и риски регулирования искусственного интеллекта для жителей и экономики Эстонии, если регламент будет принят в нынешнем виде“, – сказала Пакоста.

Содержание регламента и процесс производства по нему представят руководитель представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела и руководитель сферы данных Министерства экономики и коммуникаций Отт Велсберг. С докладами также выступят член Рийгикогу и предприниматель в сфере ИТ Андрей Коробейник, со-основатель компании Pactum AI Кристьян Корьюс, основатель компании Threod Systems Микк Мурумяэ и основатель компании Net Group Прийт Конго.

После докладов начнется обсуждение с экспертами и членами Рийгикогу. Впервые членам комиссии и гостям можно будет задать вопросы как до начала, так и во время заседания. Сделать это можно будет в интернет-среде Slido.

Обсуждение искусственного интеллекта составляет второй пункт повестки дня заседания комиссии. В начале заседания будет представлен обзор позиций Эстонии на неофициальной встрече Совета по конкурентоспособности Европейского союза, которая состоится 6–7 ноября.

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