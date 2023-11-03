Октябрьский обзор криптовалют: головокружительный рост биткойна привел к подъему всего рынка

BTC начал месяц с 25 534 евро, что близко к наиболее низкой отметке месяца, а закончил месяц на 32 760 евро, продемонстрировав ошеломляющий прирост на 28,3%. Причиной является ожидание того, что биткойн-ETF (exchange traded fund, торгуемый на бирже фонд) будет допущен SEC на фондовый рынок. 23 октября IBTC был зарегистрирован клиринговой палатой NASDAQ – такой шаг делают перед началом торговли любым новым активом. Этот косвенный намек дал крипторынкам четкий сигнал о том, что в фоновом режиме, вероятно, идет подготовка, и позднее в этом году SEC объявит о своем положительном решении, за чем сразу же последует начало торгов. Однако это также означает более легкий доступ институциональных инвесторов к криптоактивам и сильное давление со стороны покупателей, что приводит к большему росту цен.

Прирост Ethereum (ETH) был более скромным, но все же составил за месяц 8,1%. Если в начале месяца, по данным coinmarketcap.com, один ETH стоил 1 523 евро, то в конце месяца его рыночная цена составила 1 712 евро. Внутримесячные колебания ETH превышали этот диапазон: максимум составил 1 746 евро и минимум 1 583 евро. Рост ETH, вероятно, был вызван ростом BTC, поскольку, помимо этого, не было никаких важных новостей или событий, которые могли бы повлиять на цену ETH. Количество NFT, созданных и проданных в сетях Ethereum, сократилось, что является обычным явлением во время ралли BTC, поскольку внимание участников рынка сосредоточено на другом. Общее предложение ETH также увеличилось – на данный момент динамика ETH является инфляционной.

Build-and-build (BNB) остался самой скромной из трех крупнейших криптовалют со свободным курсом – его рост составил 4,4%: 204 евро в начале месяца и 213 евро к последнему дню месяца. В течение месяца он также вырастал до 221 евро и снижался до 192 евро.