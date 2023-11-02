Спасатели окончательно определили причину пожара в Вильянди

Вечером 27 октября в в Вильянди в комнате многоквартирного дома на улице Тооме загорелась инфракрасная мобильная газовая печка (обогреватель). Горящее устройство вынесли на балкон, где баллон взорвался, в результате чего огонь перекинулся на крышу дома. Масштабный пожар спасатели тушили почти шесть часов.

Пожар возник по причине использования непригодного для этого газового баллона, сообщил сегодня Спасательный департамент. Использованный для питания мобильного газового обогревателя баллон был предназначен только для работающих на газе погрузчиков.

Газовые баллоны для погрузчиков предусмотрены для использования только на погрузчиках. Эти баллоны снабжены дополнительной трубкой или сифоном, который помещен внутрь баллона и через который газ подается к вентилю в жидком виде, а не в виде пара, как в обычных баллонах. Использовать такие баллоны для других бытовых или промышленных нужд категорически запрещено.

При использовании любого газового устройства надо точно следовать инструкции, подчеркивает Спасательный департамент. Любая ошибка может закончиться несчастьем. При необходимости для получения более точных инструкций по использованию устройства следует пригласить специалиста из профильного предприятия.

В ходе тушения пожара в Вильянди два человека, надышавшихся дымом, были доставлены в больницу на медосмотр. Серьезно в пожаре никто не пострадал.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящие дома. В результате пожара значительные повреждения получила крыша дома.

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