Госсуд оставил жалобу депутатов EKRE без удовлетворения

Депутаты Рийгикогу от фракции EKRE пожаловались в Госсуд на то, что на их запросы не были даны ответы в предусмотренные конституцией 20 сессионных дней, а также на то, что инициированные фракцией законопроекты не были рассмотрены в первом чтении в течение предусмотренных законом 7 рабочих недель.

В самом деле, заявители не получили на свои запросы ответы в предусмотренный конституцией срок, но, по мнению Коллегии конституционного надзора Госсуда, исключение в данном правиле о сроках позволительно в ситуации, когда ответ на запрос в течение указанного в законе времени невозможен без нанесения существенного ущерба правам других членов Рийгикогу или работоспособности других конституционных институтов.

Эти же соображения были учтены коллегией при проверке нарушения права заявителей на законодательную инициативу, сообщила пресс-секретарь Госсуда Сандра Соммер.

Исходя из имеющейся практики Рийгикогу, рассмотрение одного законопроекта или запроса длится почти час. Исходя из этого, обсуждение всех поданных законопроектов и запросов заняло бы на заседании Рийгикогу около 500 часов.

При этом, по словам Соммер, нужно учитывать, что в производство Рийгикогу вносятся новые законопроекты и запросы, и в повестку дня Рийгикогу нужно принимать и другие, в том числе ясно прописанные в конституции вопросы.

Число находившихся в производстве Рийгикогу законопроектов и запросов было необычайно велико, и лишь только их рассмотрение потребовало бы многих плановых заседаний Рийгикогу, Оценивая сложившуюся ситуацию в целом, коллегия отметила: если бы парламент следовал всем процедурным срокам, то его работоспособность существенно пострадала, сказала Соммер.

По мнению Госсуда, руководство Рийгикогу в данном случае нашло баланс между различными правами и ценностями и не вышло за рамки предусмотренных конституцией для Рийгикогу правовых границ.