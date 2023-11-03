Эстонский фильм покажут в России. Продюсеры считают, что его могли украсть
На кинофестивале европейского кино в Москве покажут эстонский фильм о депортации эстонцев „Товарищ ребенок“ (2018 год, режиссер Мооника Сийметс). По словам создателей киноленты, разрешения у них никто не спрашивал, и сейчас они выясняют, как прокатчики получили доступ к фильму.
Кинофестиваль европейского кино под эгидой представительства Европейского союза проходил в России более 15 лет. Однако весной 2022 года на фоне начала полномасштабного вторжения в Украину эта традиция была прервана. В этом году ее решили возобновить. Создатели эстонского фильма были немало удивлены тем, что их фильм попал в программу.
Фильм „Товарищ ребенок“ указан в программе фестиваля на сайте rtvi.
Продюсер фильма Рийна Сильдос в комментарии RusDelfi сообщила, что ничего не знала об этом и сейчас команда ждет ответа от представительства Европейского Союза, как организаторы фестиваля вообще получили доступ к киноленте.
„Я не могу ничего прокомментировать, для меня это новость. То, как фильм туда попал, сейчас выясняется. Это фестиваль представительства Европейского союза. Я об этом фестивале ничего не знаю. О том, что на нем покажут наш фильм я узнала от журналиста Postimees, - рассказала Рийна Сильдос RusDelfi.- Наш фильм последние два года показывали в разных странах через представительства Европейского союза. У нас заключен договор на лицензию. Но договор закончился еще в апреле. У нас всегда спрашивают, когда показывают фильм где-то за границей. В этом случае никакого письма мне не пришло, никто у меня ничего не спрашивал“.
Вопрос, по словам продюсера, еще в том, как россияне физически получили ленту. „У них нет никакого права его показать. Как они получили сам материал? Это ведь пиратство. Сейчас ничего не знаем. В общем, написали письмо и ждем ответа. Может, они и сами не знают“, - растерянно рассуждала продюсер.
На вопрос о том, дала бы она разрешение на показ этого фильма, если бы у нее спросили, Рийна говорит следующее: „Ситуация с культурным обменом с Россией сейчас такая, что разрешения я на это, конечно, не дала бы. С другой стороны, им (людям в России - прим. RusDelfi) это было бы полезно посмотреть. Чисто с человеческой стороны. Ведь фильм о депортациях. Это то, что происходит сейчас и с украинцами. По политическим и личным причинам я это разрешение не дала бы, но было бы полезно показать“.
Она добавила, что фильм на момент выхода в 2018 году в России не показали именно из-за содержания. „Этот фильм рассказывает о репрессиях, сталинизме, - добавила женщина. - То же самое происходит сейчас. Конечно люди должны это смотреть. Не знаю, слышали ли вы о таком фильме - „Капитан Волконогов бежал“ (российский фильм 2021 года о массовых репрессиях с Юрой Борисовым в главной роли, был запрещен к показу в самой России - прим. RusDelfi). Есть много фильмов, которые рассказывают о последствиях сталинизма и репрессий. Их, конечно же, надо смотреть. Как же мы иначе изменим мир?“
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