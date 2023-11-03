Эстонский фильм покажут в России. Продюсеры считают, что его могли украсть

Кинофестиваль европейского кино под эгидой представительства Европейского союза проходил в России более 15 лет. Однако весной 2022 года на фоне начала полномасштабного вторжения в Украину эта традиция была прервана. В этом году ее решили возобновить. Создатели эстонского фильма были немало удивлены тем, что их фильм попал в программу.

Фильм „Товарищ ребенок“ указан в программе фестиваля на сайте rtvi.

Продюсер фильма Рийна Сильдос в комментарии RusDelfi сообщила, что ничего не знала об этом и сейчас команда ждет ответа от представительства Европейского Союза, как организаторы фестиваля вообще получили доступ к киноленте.

„Я не могу ничего прокомментировать, для меня это новость. То, как фильм туда попал, сейчас выясняется. Это фестиваль представительства Европейского союза. Я об этом фестивале ничего не знаю. О том, что на нем покажут наш фильм я узнала от журналиста Postimees, - рассказала Рийна Сильдос RusDelfi.- Наш фильм последние два года показывали в разных странах через представительства Европейского союза. У нас заключен договор на лицензию. Но договор закончился еще в апреле. У нас всегда спрашивают, когда показывают фильм где-то за границей. В этом случае никакого письма мне не пришло, никто у меня ничего не спрашивал“.

Вопрос, по словам продюсера, еще в том, как россияне физически получили ленту. „У них нет никакого права его показать. Как они получили сам материал? Это ведь пиратство. Сейчас ничего не знаем. В общем, написали письмо и ждем ответа. Может, они и сами не знают“, - растерянно рассуждала продюсер.