ВИДЕО И ГРАФИК | Рейтинг Партии реформ по-прежнему идет вниз. Каллас: скандал вокруг мужа здесь роли не играет

Электоральная поддержка Партии реформ в течение года упала более чем на треть. По словам лидера партии и премьер-министра Каи Каллас, в этом „виноваты“ принятые правительством непопулярные решения. Она не считает, что на рейтинг повлиял вспыхнувший в конце августа скандал вокруг бизнеса ее мужа.